Juliette é contratada pela Globo e vai assumir programa de entrevistas

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) – Juliette é a nova integrante do elenco do Saia Justa, no GNT, tradicional programa de entrevistas e debates do grupo Globo.

Após vencer o BBB 21 e trilhar carreira musical, Juliette terá lugar fixo no spfá do Saia Justa, no GNT. Sua estreia está marcada para o dia 14 de maio, ao lado da âncora Eliana, da recém-chegada Erika Januza, de Bela Gil e de Tati Machado.

Ela também passa a integrar o elenco de talentos agenciados comercialmente pela Globo, por meio dada ViU. Essa é a área que gerencia projetos publicitários em marketing de influência.

Estou muito feliz de estar de volta à Globo, lugar onde tudo começou e me trouxe tantas alegrias. Agora, vou dar meu melhor e retribuir ao público tudo que recebi. O Saia Justa era um sonho antigo e vai ser uma honra compor o elenco de um programa tão visionário e atual, ao lado dessas mulheres maravilhosas. Chego para contribuir neste programa que promove debates tão necessários. Me sinto realizada. Juliette

Em comunicado, Globo diz que o Saia Justa, em sua nova etapa, segue como um espaço de leveza, descontração e reconhecimento para o público feminino, sem deixar de lado as conversas inspiradoras. Com direção de Tatiana de Lamare, a nova temporada vai ao ar toda quarta-feira, às 22h30, no GNT e no Globoplay.