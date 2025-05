Moradores do Promissão temem despejo e se sentem enganados por Roberto Naves

Chefe do Executivo havia prometido que, após a entrega dos Títulos, eles seriam convertidos em Escrituras definitivas em um prazo de 40 dias apenas

Samuel Leão - 09 de maio de 2025

Moradores do Jardim Promissão acreditaram que tinham regularizado a situação de seus lotes e casas quando o então prefeito, Roberto Naves (Republicanos), lhes concedeu Títulos de Legitimação Fundiária em outubro de 2024. Ledo engano.

Rápidas apurou que o ex-chefe do Executivo havia prometido que, após a entrega dos títulos, eles seriam convertidos em escrituras definitivas em um prazo de 40 dias apenas. Mais de seis meses se passaram e diversas famílias enfrentam a eminência do despejo.

É o caso de Rosiene Rodrigues, que recebeu uma ordem de Reintegração de Posse, com data limite já para a próxima segunda-feira (12), e com o passar do tempo percebe que o amparo prometido por Roberto ficará só nas palavras.

“Na Justiça, o documento sequer é reconhecido também porque a Prefeitura disse que ia mudar a contagem dos lotes, passando a ser de cima para baixo, e não debaixo para cima. Apesar disso, surgem processos ainda tentando tomar os lotes e casas de vários aqui”, relatou.

Essa alteração no registro dos endereços, todavia, não teria sido registrada nas contas de luz. Não bastasse, os moradores tentaram puxar o IPTU, para pagar suas obrigações, mas o documento dado pelo ex-prefeito sequer teria servido para isso.

Engana-se também quem pensa que os moradores lá estão por invasão. Muitos pagaram quantias, na média de R$ 30 mil, para adquirir os imóveis anos atrás, e acabaram tendo os documentos enrolados por construtoras e supostos construtores.

A intenção da Prefeitura de Anápolis, em outubro de 2024, certamente era louvável, visando garantir dignidade para as famílias que ali vivem, muitos que viram a energia elétrica e o asfalto chegarem, todavia não foi efetiva e agora passa a sensação de oportunismo — enquanto os moradores seguem reféns de disputas judiciais e temem despejos.

Especialistas em Direito, ouvidos pela coluna, relataram que, se a Prefeitura concedeu tal documento para as propriedades, ela também teria de arcar com a indenização daqueles que os contrapuserem e apresentarem outros documentos de posse dos terrenos. Em consonância, os moradores relataram até que, na época, a gestão teria se comprometido até a representá-los judicialmente, o que nunca aconteceu.

Wilder Morais trouxe emendas milionárias para festa e feira

O senador da república, Wilder Morais (PL), compareceu a Anápolis e fez uma visita ao Centro de Exposições Agropecuárias da cidade para anunciar a destinação de uma emenda de R$ 2 milhões para ser investida na Expoana deste ano.

O líder do prefeito na Câmara, Jean Carlos (PL), lhe apresentou um ofício solicitando ajuda financeira, também por meio de emendas, para a reforma dos feirões da cidade, que foi respondida com outros R$ 2 milhões, que devem ser investidos nos feirões do bairro São Jorge e do IAPC.

Gustavo Gayer também veio, mas não trouxe dinheiro

Além da vinda de Wilder, o bolsonarista Gustavo Gayer (PL) também esteve em Anápolis e se reuniu com o prefeito Márcio Corrêa (PL) no gabinete.

No entanto, em outro contexto. A conversa foi feita de maneira mais privada, sem externar as pautas tratadas.

MPGO e Prefeitura de Goiânia discutem futuro do Imas

Após meses de interrupção, o Ministério Público de Goiás (MPGO) e a Prefeitura de Goiânia voltaram a discutir, nesta terça-feira (06), soluções para reestruturar o Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores (Imas).

A proposta é firmar um termo de ajustamento de conduta (TAC) com prazos e metas que corrijam falhas administrativas e evitem a extinção do órgão. A promotoria também cobrou responsabilização por gestões passadas e aguarda, em 15 dias, uma resposta da Prefeitura a um documento com propostas formais.

Goiano na presidência de comissão da OAB

Carlos André Pereira Nunes é o novo presidente da Comissão Nacional de Direito, Linguagem e Literatura da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A nomeação ocorreu por indicação de Beto Simonetti, presidente do Conselho Federal, com o apoio do presidente da OAB-GO, Rafael Lara.

Empossado em abril, Nunes afirmou que a comissão pretende valorizar a língua portuguesa e a literatura como ferramentas essenciais para a advocacia e a cidadania. A comissão visa promover o diálogo entre os universos jurídico e literário, estimulando a reflexão humanística e contribuindo para a formação crítica da advocacia.

Nota 10

Para companhia aérea Gol que, segundo levantamento da Cirium, foi a linha aérea mais pontual do mês de abril no Brasil.

Nota Zero

Para Igreja de Nosso Senhor do Bonfim, de Pirenópolis, que apresentou efeitos da deterioração do tempo e teve que ser interditada pela Secretaria de Estado da Cultura de Goiás (Secult). Felizmente, ninguém chegou a se ferir.