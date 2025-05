Cantor brasileiro é surpreendido ao receber Grammy por engano e viraliza ao tentar devolver o prêmio ao verdadeiro dono

Essa entrega premiada viralizou e virou meme nas redes sociais

Anna Júlia Steckelberg - 10 de maio de 2025

(Foto: Reprodução)

Imagine sonhar a vida toda com um Grammy Latino e, do nada, ele chega na sua casa pelo correio. Parece roteiro de comédia, mas foi exatamente isso que aconteceu com Igor Oggy, cantor e compositor de Petrópolis (RJ), que na última quarta-feira (07) virou notícia — e meme — após contar nas redes sociais que foi premiado… por engano!

Em um vídeo bem-humorado e sincero, Oggy mostrou o troféu reluzente e fez um apelo:

“O Grammy Latino do cara tá aqui comigo e eu preciso entregar essa beldade a ele. Por mais que seja o meu sonho, não é meu, não me pertence”.

E como isso aconteceu? A confusão começou quando Igor Oggy se inscreveu como membro da Academia Latina da Gravação, o que permite submeter músicas à premiação. Na ficha, ele usou seu nome completo: Igor Ferreira — que, coincidentemente, é o mesmo nome de um dos produtores do álbum “Xande Canta Caetano”, de Xande de Pilares, vencedor na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode.

Embora Oggy cante Pop e R&B e não tenha tido nada a ver com o projeto, ele começou a receber mensagens de parabéns pela indicação. Notou o erro e avisou duas vezes à organização do Grammy. Nada mudou. E o cúmulo da situação? No fim de abril, chegou uma encomenda vinda dos Estados Unidos. Sim, o Grammy.

Mas nem tudo foi confusão: o vídeo viralizou, e em menos de duas horas o verdadeiro Igor Ferreira foi encontrado e respondeu com gratidão:

“Obrigado pelo cuidado, irmão, pelo visto está em boas mãos”.

Até Xande de Pilares apareceu para agradecer:

“O seu caráter e honestidade te fazem um cara gigante, brother! Parabéns e muito obrigado”.

Nas redes, amigos não perderam a chance de brincar com a situação:

“Como diz Xande: ‘É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar!’ Vai que Ele mandou apontar via FedEx”.

Se depender da honestidade e do bom humor de Igor Oggy, o Grammy verdadeiro chegou ao destino certo — e talvez o próximo já tenha dono garantido. Que a estrela brilhe… com endereço correto!

Você já recebeu algo inesperado assim?

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por IGOR OGGY (@igor.oggy)

