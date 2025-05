Família faz vaquinha para trazer corpo de arquiteto que morreu no RJ ao tentar realizar sonho de ver Lady Gaga

Igor Sousa desapareceu após entrar no mar de Ipanema e foi encontrado morto dias depois

Isabella Valverde - 10 de maio de 2025

Corpo do arquiteto foi encontrado na manhã deste sábado (10). (Foto: Reprodução/ Instagram)

Amigos e familiares de Igor Sousa da Costa, arquiteto de 36 anos, estão promovendo uma vaquinha virtual para arrecadar recursos e trazer o corpo dele de volta para Anápolis, além de custear um enterro digno.

Igor havia viajado ao Rio de Janeiro com amigos para realizar o sonho de assistir a um show da cantora Lady Gaga, que aconteceu no último fim de semana em Copacabana.

No domingo (04), ele desapareceu após entrar no mar da Praia de Ipanema. Após quase uma semana de buscas, o corpo foi encontrado na manhã deste sábado (10), e a notícia foi confirmada pela família nas redes sociais.

A mobilização agora é para arcar com os altos custos do translado entre os estados e garantir uma despedida com respeito e dignidade.

“Neste momento de dor e luto, a família e os amigos de Igor precisam de apoio. Qualquer contribuição, de qualquer valor, fará a diferença”, diz o texto da campanha.

Além do site da Vaquinha, as doações também podem ser feitas via Pix, usando a chave [email protected].

Descrito por amigos como uma pessoa generosa, alegre e com uma presença marcante, Igor tem recebido inúmeras homenagens nas redes sociais.

“Que sua partida encontre paz e que sua luz permaneça viva em nossas lembranças”, escreveu um amigo próximo.

