Mais um supermercado de Anápolis passa a contar com caixa de autoatendimento

Novidade permite que os próprios clientes registrem suas compras e façam o pagamento direto, sem precisar passar por um operador

Isabella Valverde - 10 de maio de 2025

Assaí Atacadista agora conta com caixa de autoatendimento. (Foto: Arquivo Pessoal)

O Assaí Atacadista da Avenida Universitária passou a contar nesta semana com caixas de autoatendimento.

A novidade permite que os próprios clientes registrem suas compras e façam o pagamento direto nas máquinas, sem precisar passar por um operador.

Com a mudança, o Assaí se junta a outros supermercados de Anápolis que já adotaram o sistema, como o Rio Vermelho da Avenida Jundiaí, o Carrefour do Brasil Park Shopping e o Bretas do bairro Cidade Jardim.

No local, há um aviso com orientações: o autoatendimento é destinado a compras de até 50 kg ou no máximo 20 unidades.

Os clientes devem manter os produtos na bancada até finalizar o pagamento. O processo é simples: basta passar o código do produto no leitor, colocá-lo na bancada e concluir o pagamento, que só pode ser feito com cartões ou celular. Dinheiro não é aceito.

Por enquanto, o Assaí da Avenida Universitária é a única unidade da rede em Anápolis, e a implantação dos caixas segue uma tendência observada em grandes redes varejistas, que têm investido em soluções mais ágeis e com foco na experiência do consumidor.

Especialistas apontam que o autoatendimento veio para ficar, especialmente em lojas com grande volume de fluxo.

