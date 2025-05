Microsoft e DIO estão com 35 mil vagas abertas para cursos gratuitos de IA

Pedro Ribeiro - 10 de maio de 2025

(Foto: Divulgação)

Se você está em busca de cursos gratuitos para impulsionar sua carreira na área de tecnologia, essa oportunidade pode ser exatamente o que você procurava.

A Microsoft, em parceria com a DIO, está oferecendo 35 mil vagas em cursos totalmente gratuitos e voltados para inteligência artificial.

E o melhor: com foco em inclusão, empregabilidade e tecnologia de ponta.

Para comemorar seus 50 anos, a Microsoft se uniu à DIO (plataforma referência em educação tech) para lançar o Bootcamp Microsoft 50 Anos.

A proposta é oferecer cursos gratuitos com conteúdo prático, rápido e atualizado com o que há de mais moderno em tecnologia.

São três trilhas de aprendizado que cabem na rotina de quem tem pouco tempo, mas muita vontade de crescer.

Cada curso foi criado pensando em quem deseja aprender algo novo ou se aprofundar em áreas promissoras como IA, programação e computação em nuvem.

Três cursos gratuitos com foco no que o mercado precisa

A iniciativa conta com 35 mil vagas, divididas em três cursos gratuitos diferentes. Veja qual combina mais com seus objetivos — ou aproveite para fazer as três:

GitHub Copilot

Aprenda a usar o Copilot para acelerar sua produtividade na hora de programar. Entre os cursos gratuitos, esse em específico mostra como escrever códigos de forma mais eficiente, criar bons prompts e enfrentar desafios reais de programação com o apoio da inteligência artificial. Para se matricular, clique aqui.

Engenharia de Prompt

Aqui, você vai descobrir como pensar e criar prompts mais eficazes para ferramentas como o ChatGPT e o próprio Copilot. O conteúdo é interativo, com desafios práticos e um projeto final criativo. Ideal para quem quer dominar uma das habilidades mais valorizadas no mundo da IA. A inscrição pode ser feita nesse site.

Computação em Nuvem com Microsoft Azure

Este curso gratuito ensina como usar os recursos da nuvem de forma prática. Você vai aprender a escrever prompts que geram resultados inteligentes, aplicar boas práticas de IA e até mesmo como usar o ChatGPT para criar projetos completos, como um podcast. O curso está disponível neste link.

Você pode se inscrever nos cursos gratuitos até o dia 01 de junho de 2025 pela plataforma da DIO.

