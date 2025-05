Dona Déa e Lívia Andrade selam a paz e Huck expõe briga

ANA CORA LIMA

Neste domingo (11), Luciano Huck revelou que os bastidores do Domingão estavam tensos nos últimos tempos devido a uma briga entre Dona Déa e Lívia Andrade. As duas, que são participantes fixas da atração, não se falavam -mas acabaram fazendo as pazes no palco, surpreendendo o apresentador.

Huck organizava a entrada de uma atração quando se virou e viu as duas se abraçando. “Olha, que momento emocionante das duas. Gostei, hein”, comentou o apresentador. Ainda surpreso, ele continuou: “Olhei para o lado e estava uma agarração. O que aconteceu nesse abraço? As duas chorando e se abraçando?”.

Dona Déa então esclareceu que tomou a iniciativa de reaproximação: “Lívia, vamos passar uma borracha nesse ano todo que passou?”, disse. “A gente se ama”, respondeu Lívia.

“Eu amo vocês duas e estou muito feliz. A senhora me deu um presente de Dia das Mães”, reforçou o apresentador. Luciano ainda contou que havia uma grande amizade entre elas no início do programa, mas que uma desavença acabou afastando as duas apresentadoras.

“Eu achei estranho, porque quando a gente começou a montar nossa tropa, a original, isso [apontando para as duas] era uma paixão. Não desgrudavam, o dia inteiro. E, de repente, a gente não sabe por quê, elas pararam de se falar”, disse Huck, que elogiou a dupla: “As duas são inteligentes. Isso nunca apareceu na televisão, passou daqui.”

Lívia tentou explicar o desentendimento, sem entrar em detalhes: “Somos mulheres de personalidade muito forte. Todas sofreram muito ao longo da história. Como somos filhas de mães fortes, que também sofreram, temos uma forma de defesa na vida, para não passar pelo que elas passaram.” E concluiu: “Duas cascas-grossas.”