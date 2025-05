Truque simples na máquina de lavar para secar as roupas mais rápido

Você só vai precisar de um item que costuma estar guardado na gaveta da cozinha

Ruan Monyel - 11 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Se vira nos 50)

Quando a rotina está corrida, o tempo de espera para secar as roupas é limitado, especialmente em dias frios ou chuvosos.

E nesses casos, encontrar formas de acelerar esse processo faz toda a diferença para otimização do tempo de trabalho doméstico.

Embora muita gente conte apenas com o ciclo de centrifugação da máquina, há um truque caseiro, fácil e barato que é um reforço poderoso nesse momento.

Mas o melhor é que você só vai precisar de um item que costuma estar guardado na gaveta da cozinha. Ficou curioso? Leia até o fim e descubra.

Truque simples na máquina de lavar para secar as roupas mais rápido

O segredo vem direto das lavanderias profissionais e está conquistando cada vez mais adeptos: usar bolas de papel alumínio dentro da máquina de lavar ou secadora.

A técnica é simples, mas bastante eficaz, pois o papel alumínio ajuda a reduzir o tempo de secar as roupas ao diminuir a eletricidade estática durante o processo.

Essa carga elétrica faz com que as peças fiquem grudadas umas nas outras, dificultando a circulação do ar.

Ao neutralizar essa eletricidade, o alumínio permite que o ar quente passe com mais facilidade entre os tecidos, otimizando a secagem.

Para aplicar esse truque, basta formar duas ou três bolinhas médias com papel alumínio e colocá-las no tambor da máquina no momento da centrifugação.

O resultado é perceptível e eficaz: roupas mais soltas, menos amassadas e com um tempo de secagem bem menor que o habitual.

Além de ajudar na secagem rápida, o truque também evita o uso de lenços amaciantes que muitas pessoas colocam na secadora para combater a estática.

É uma solução econômica, reutilizável, pois é possível reutilizar as bolinhas algumas vezes, e ecologicamente mais consciente.

Com essa dica simples e prática, você garante roupas secas com mais rapidez, sem precisar investir em equipamentos caros.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!