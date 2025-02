Descubra o segredo por trás da diferença entre os lados do papel alumínio

Muita gente ainda segue em dúvida sobre qual o lado do utilitário usar e para que cada um deles serve

Magno Oliver - 20 de fevereiro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Coisas Fáceis)

Proteger o fogão, preparar um pudim, levar receitas ao forno, o papel alumínio é um tesouro doméstico prateado muito usado na cozinha.

O papel alumínio é um tipo de papel fino, esticado e feito de alumínio, útil principalmente para embalar alimentos e auxiliar em preparos que envolvem refeições.

Só que um detalhe em sua estrutura chama bastante atenção: por que um lado é brilhante e o outro lado dele é todo fosco?

Descubra o segredo por trás da diferença entre os lados do papel alumínio

Algumas pessoas acreditam que o lado brilhante do papel alumínio é que deve ser voltado para dentro durante o preparo dos alimentos, pois ajuda a reter o calor.

Já outras pessoas fomentam a crença popular de que o lado opaco é que seria o mais indicado para receitas que não envolvem calor.

Um estudo científico trouxe a resposta para esta questão. Uma pesquisa da Heinz Wuth, especialista em ciência e cozinha, revelou que NÃO HÁ alteração significativa na temperatura dos alimentos, independente de qual lado do papel alumínio esteja sendo usado.

Grandes fabricantes do produto esclarecem que a escolha entre o lado fosco e brilhante é apenas uma questão de preferência pessoal. A única exceção acontece com papéis alumínios com revestimentos especiais, como as linhas fabricadas que possuem um lado antiaderente.

Nesse caso específico, a orientação correta de indicação de uso consta já na embalagem do produto.

O alumínio é um bom condutor térmico e reflete calor de forma bem uniforme e independente do lado da folha que está sendo utilizado.

As aplicações do papel alumínio:

Armazenamento: proteger alimentos da exposição ao ar e ajudar a prolongar a durabilidade deles.

Cozimento: Muito usado para assar carnes e vegetais, mantendo a umidade e evitando ressecamento.

Proteção térmica: Ele age como facilitador da distribuição uniforme do calor no forno e impede que partes dos alimentos queimem rapidamente.

