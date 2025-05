A coragem que cuida: o papel da enfermagem na recuperação de vidas

Além do conhecimento especializado, esses profissionais são peças-chave na comunicação entre equipes médicas, pacientes e familiares

Gabriella Licia - 12 de maio de 2025

Equipe de enfermagem no Hospital de Queimaduras de Anápolis. (Foto: Reprodução/Hospital de Queimaduras de Anápolis)

Celebrado em 12 de maio, o Dia da Enfermagem é uma data que destaca a importância dos profissionais que estão na linha de frente do cuidado em saúde. No Hospital de Queimaduras de Anápolis, a atuação da equipe de enfermagem é essencial em cada etapa do atendimento, desde os primeiros socorros até o processo de reabilitação.

Lidar com pacientes vítimas de queimaduras exige preparo técnico, sensibilidade e resistência emocional. Diariamente, enfermeiros e técnicos de enfermagem acompanham dores físicas e emocionais, realizam curativos complexos, monitoram sinais vitais e, acima de tudo, oferecem suporte humano. São profissionais que equilibram ciência e empatia, garantindo um cuidado que vai além do protocolo.

No ambiente hospitalar, o trabalho da enfermagem é contínuo e decisivo para a recuperação dos pacientes. Além do conhecimento especializado, esses profissionais são peças-chave na comunicação entre equipes médicas, pacientes e familiares. Eles ajudam a aliviar o medo, orientam sobre os procedimentos e oferecem conforto em momentos difíceis.

No Hospital de Queimaduras, o reconhecimento a essa equipe vai além da data comemorativa. O hospital investe constantemente na formação e valorização dos seus profissionais de enfermagem, entendendo que a qualidade do atendimento está diretamente ligada ao bem-estar de quem cuida.

Neste 12 de maio, a homenagem vai para todos os que, com dedicação e coragem, fazem da enfermagem um pilar fundamental da saúde. Em cada história de superação vivida dentro do hospital, há o cuidado silencioso e incansável desses profissionais.