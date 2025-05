Idade, hobby, razão do nome, o que defende? Veja raio-x do papa Leão 14

Novo líder da Igreja Católica já compartilhou o que gosta de fazer no tempo livre, informações essenciais sobre valores e um passado diversificado

Folhapress - 12 de maio de 2025

Cardeal Robert Francis Prevost, 69 anos, primeiro Papa americano (Foto: Divulgação/Vatican Media)

VITORIA PEREIRA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O cardeal americano Robert Francis Prevost, de 69 anos, foi eleito na quinta-feira (8) o novo papa após o quarto escrutínio do conclave e escolheu o nome Leão 14. O anúncio da eleição mobilizou a internet, com internautas em busca de informações e curiosidades sobre o pontífice recém-eleito.

Dados do Google Trends mostram que cresceram, no Brasil, as buscas por informações como a idade do papa e os motivos que o levaram a escolher o nome Leão.

Confira abaixo respostas a dúvidas frequentes sobre o papa Leão 14.

VEJA RAIO-X DE ROBERT PREVOST, O PAPA LEÃO 14