Motorista morre após colidir frontalmente com caminhão na BR-414

Equipes da PRF estiveram presentes no local durante as diligências

Thiago Alonso - 12 de maio de 2025

Carro ficou destruído após o acidente. (Foto: Divulgação/PRF)

Um motorista, de 40 anos, morreu após uma grave colisão contra um caminhão, na noite deste domingo (11), enquanto transitava pela BR-414, trecho próximo ao município de Cocalzinho de Goiás, no Leste do estado.

Conforme apurado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro seguida pela rodovia quando, no km 390, invadiu a pista contrária e colidiu em cheio contra a frente do veículo maior.

O impacto foi tão grande que o caminhão foi arrastado para um canteiro lateral, onde ficou parcialmente enterrado na terra. O automóvel de passeio, por sua vez, ficou completamente destruído, sendo quase impossível reconhecer a carroceria.

Após o acidente, a guarnição da PRF chegou a realizar um teste do bafômetro no motorista do caminhão, o qual não acusou ingestão de álcool.

Por sorte, o homem não sofreu ferimentos, ficando no local durante todo o momento para auxiliar nos trâmites.

Equipes da Polícia Científica também se dirigiram ao endereço, onde realizaram a perícia ao mesmo passo que a rodovia, totalmente interditada, era submetida à limpeza e remoção dos veículos.

Agora, o caso deve ser encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil (PC), que deve abrir um inquérito para apurar a dinâmica do acidente.

