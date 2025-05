Touro, Sagitário e Peixes: esses signos vão se surpreender até o final do ano; saiba por quê

Com o avanço de Júpiter para Gêmeos, Plutão retrógrado e eclipses mexendo com áreas sensíveis do mapa astral, a energia é de despertar, virada e renovação

Gabriella Licia - 12 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Tanya Volt)

Se tem algo que 2025 ainda reserva, são reviravoltas — e para alguns signos, elas serão inesquecíveis. Touro, Sagitário e Peixes estão entre os mais impactados pelas movimentações astrológicas dos próximos meses.

Até o fim do ano, esses três signos devem viver momentos marcantes, com mudanças inesperadas, descobertas internas e surpresas que podem transformar completamente seus caminhos.

Com o avanço de Júpiter para Gêmeos, Plutão retrógrado e eclipses mexendo com áreas sensíveis do mapa astral, a energia é de despertar, virada e renovação. E embora essas transformações possam parecer desafiadoras no início, a tendência é que tragam crescimento e novas oportunidades.

Se você é de Touro, Sagitário ou Peixes — ou tem esses signos fortes no mapa —, vale a pena ficar de olho no que o universo está preparando. A seguir, entenda como cada um deles será impactado e por que essas surpresas podem ser, na verdade, grandes presentes disfarçados.

Touro, Sagitário e Peixes: esses signos vão se surpreender até o final do ano; saiba porque

1. Touro: transformações que começam de dentro

Os taurinos vêm enfrentando mudanças profundas desde a entrada de Júpiter em seu signo. Até o fim do ano, esse movimento traz recompensas inesperadas — principalmente para quem aprendeu a se desapegar de padrões antigos.

O que parecia estável pode ganhar uma nova forma, abrindo espaço para crescimento pessoal e novas conquistas.

2. Sagitário: reviravoltas no amor e na carreira

Sagitário será um dos signos mais surpreendidos no campo dos relacionamentos e das decisões profissionais.

Mudanças drásticas podem virar o jogo e, o que antes era dúvida, pode se tornar certeza. A influência de Netuno e os eclipses de outubro ativam seu eixo da comunicação e parcerias, favorecendo novidades intensas e positivas.

3. Peixes: intuição em alta e novos caminhos

Os piscianos sentirão o chamado para romper com ilusões e seguir o fluxo do presente.

Saturno no signo continua exigindo maturidade, mas até dezembro, há chances de acontecimentos inesperados abrirem portas que antes pareciam fechadas.

É um período de revelações, tanto internas quanto externas — e elas virão para guiar você rumo ao seu propósito.

Assim, siga o Portal6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!