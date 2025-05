Truques práticos para deixar o fogão brilhando sem muito esforço

Ruan Monyel - 12 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Carla Oliveira)

Manter o fogão brilhando é um desafio constante na rotina doméstica, afinal, o eletrodoméstico é usado diariamente e acaba acumulando resíduos.

A gordura acumulada e os respingos de alimentos tornam esse equipamento um dos que mais exigem atenção na hora da faxina.

No entanto, ao contrário do que muitos pensam, não é necessário esfregar por horas ou gastar com produtos caros para deixar o fogão brilhando.

Afinal, existem truques simples e acessíveis, que tornam possível deixar tudo impecável com pouco esforço e muita eficiência.

Truques práticos para deixar o fogão brilhando sem muito esforço

Uma das combinações mais eficazes para essa tarefa envolve ingredientes que a maioria das pessoas já tem na despensa: vinagre, bicarbonato de sódio e detergente neutro.

O vinagre tem ação desengordurante, o bicarbonato é levemente abrasivo e ajuda a soltar a sujeira, e o detergente potencializa a limpeza.

Para aplicar a técnica, basta misturar uma colher de sopa de bicarbonato com duas colheres de vinagre e algumas gotas de detergente.

Aplique essa solução sobre as bocas do fogão e a mesa, deixe agir por alguns minutos e depois retire com um pano úmido.

Outro truque valioso para deixar o fogão brilhando, é usar água quente com detergente em áreas com acúmulo de gordura mais espessa.

A temperatura elevada ajuda a dissolver a sujeira rapidamente, sendo ideal deixar a mistura por pelo menos 15 minutos antes de esfregar.

Também vale investir em escovas de dente velhas ou palhas de aço finas para alcançar cantos e detalhes.

E, para manter o fogão limpo por mais tempo, a dica de ouro é passar um pano úmido com vinagre logo após o uso, pois isso evita que a sujeira se acumule e facilita a limpeza futura.

Esses truques mostram que, com poucos produtos e métodos simples, é possível deixar o fogão brilhando e livre de gordura sem grandes sacrifícios.

