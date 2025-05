Jovens zombam de mortos em cemitério de Pirenópolis, dançam e se pronunciam: ‘estamos arcando com as consequências’

No registro, elas afirmam estarem arrependidas e que estão pagando pelas consequências das próprias ações

Davi Galvão - 13 de maio de 2025

Imagem mostra jovem em cima do túmulo. (Foto: Reprodução)

Um vídeo tem chamado atenção da população de Pirenópolis mostrando duas jovens dançando sobre túmulos no cemitério da cidade, além de fazerem ‘graça’ com o retrato de pessoas enterradas no local.

“Ah não, por favor! Se eu morrer vocês não botam um trem desse no meu túmulo”, disse uma, em tom de deboche ao apontar a fotografia de uma das lápides. Em um certo momento, elas miram a câmera para a imagem de um dos túmulos e fazem graça até mesmo do nome da mulher lá enterrada.

Os registros circularam na região, com repercussão negativa. Assim, as jovens decidiram fazer um pronunciamento explicando o que havia acontecido e pedindo perdão, em especial aos familiares dos falecidos.

“A gente quer dizer que a gente está arcando com as consequências e se responsabilizando por esse ato, por esse erro que a gente cometeu. A gente tá muito arrependida [sic]”, disse uma delas.

“Essas duas para fazer “graça” na internet, pisam nos túmulos e zombam fotografias dos falecidos. Isso não pode ficar barato, pois as duas tem plena consciência de seus atos”, expressou um internauta, revoltado com a atitude.

O Portal 6 entrou em contato com o Conselho Tutelar de Pirenópolis e foi informado que não tiveram ciência do caso.

INACREDITÁVEL*😱🪦 Jovens zombam de mortos em cemitério de Pirenópolis, dançam e se pronunciam: ‘estamos arcando com as consequências’ Leia: https://t.co/Y4NHBjqg2M pic.twitter.com/RRqqagDtgK — Portal 6 (@portal6noticias) May 13, 2025