Onde assistir Flamengo x LDU pela Libertadores nesta quinta-feira (15)

Rubro-Negro precisa vencer para não se complicar na competição

Augusto Araújo - 13 de maio de 2025

Flamengo encara LDU nesta quinta-feira (15) pela Libertadores. (Foto: Reprodução/Instagram)

Juntando forças para não se complicar na Libertadores, o Flamengo enfrenta a LDU nesta quinta-feira (15), pela 5ª rodada da competição.

A bola vai rolar a partir das 21h30 dessa quinta-feira (15), no Estádio do Maracanã, localizado no Rio de Janeiro (RJ).

O Mengão vem de uma vitória difícil diante do Bahia, na partida mais recente do Brasileirão, com um gol de Arrascaeta, o Rubro-Negro saiu com o placar de 1 a 0, garantindo assim os três pontos.

Dessa forma, o time chegou a assumir a liderança do campeonato por algumas horas, com 17 pontos. Porém, caiu para 2º após o Palmeiras vencer o São Paulo.

Já pela Libertadores, o Flamengo empatou o último jogo contra o Central Córdoba, na Argentina. Arrascaeta, novamente, marcou o gol dos brasileiros no primeiro tempo, mas Verón empatou tudo na segunda etapa.

Com isso, o Mengão ficou na 3ª posição do grupo C, com cinco pontos em quatro jogos. Assim, ele precisa vencer as duas próximas partidas para tentar avançar em primeiro lugar.

Boa fase

Já a LDU é a líder do Grupo C da Libertadores, com 8 pontos em quatro jogos. Além disso, o clube está há seis jogos invicta, com três empates e três vitórias.

A mais recente foi uma pelo placar de 1 a 0, na liga equatoriana, contra o Macará. Aos cinco minutos do primeiro tempo, Alexander Alvarado fez o gol solitário que garantiu os três pontos para Los Universitários.

Dessa forma, a LDU se encontra em 4º na tabela do Equador, com 19 pontos em 11 jogos. Já os rivais da vez estão em 15º, com 10 pontos em 12 jogos.

Onde assistir Flamengo x LDU pela Libertadores nesta quinta-feira (15)

A ESPN fará a transmissão do confronto pela TV a cabo, assim como a plataforma de streaming Disney+, pelas mídias digitais.

