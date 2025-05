6 maneiras de utilizar a borra de café usada (não jogue mais fora)

Da xícara direto para a faxina, o jardim e até a sua pele

Anna Júlia Steckelberg - 14 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube)

É oficial: o café não vive apenas no seu coador ou na sua xícara. Se você achava que o ciclo do cafezinho acabava na última golada, prepare-se para repensar tudo e dar um novo sentido a borra de café.

Aquela borra que sobra no filtro, muitas vezes descartada sem cerimônia, pode ser um verdadeiro tesouro escondido — versátil, ecológico e cheio de utilidades para o dia a dia.

A verdade é que o café, paixão nacional e presença garantida nas mesas brasileiras do café da manhã ao jantar, também pode se transformar em aliado na limpeza da casa, no cuidado com o corpo e até no cultivo de plantas. E o melhor? É sustentável, prático e de graça (afinal, você já ia jogar fora mesmo!).

Confira 6 usos incríveis da borra de café que vão revolucionar sua rotina!

1. Tinta natural

Sabe aquele papel branco que você quer deixar com cara de mapa antigo? Ou aquele móvel que precisa de um charme rústico?

Faça uma infusão bem concentrada com a borra e use como tinta. Também serve para tingir tecidos e criar artes manuais com um toque vintage.

2. Limpeza pesada

A borra de café é levemente abrasiva e perfeita para remover restos de comida grudada em panelas, formas e frigideiras.

Basta misturar com um pouco de água e esfregar com uma esponja. Só atenção com utensílios sensíveis para evitar riscos.

3. Reparos em madeira

Móveis com arranhões? Umedeça um cotonete na borra de café e aplique diretamente nos riscos.

Depois, limpe com um pano seco. A madeira absorve o pigmento e os arranhões desaparecem como mágica.

4. Esfoliante natural

Sua pele também pode se beneficiar. Misture a borra com óleo de coco ou água e aplique sobre a pele úmida, massageando suavemente. Remove células mortas e deixa tudo mais macio. Só cuidado com peles mais sensíveis!

5. Neutralizador de odores

Cheiro estranho na geladeira ou no lixo? Coloque a borra seca em um potinho aberto e pronto: ela vai absorver os odores e ainda deixar aquele aroma de café no ar.

6. Fertilizante para plantas

Jardinagem com cafeína! A borra melhora a drenagem, ajuda a manter a umidade e fornece nutrientes para o solo.

Mas atenção: use com moderação para não alterar o pH da terra.

No fim das contas, a borra de café é tipo aquele amigo multitarefa — útil em quase tudo. E agora que você sabe, vai olhar pro seu coador com outros olhos, né?

