Trânsito de Goiânia vai sofrer alterações durante pecuária; veja locais e rotas alternativas

Força-tarefa foi implementada para agilizar a fluidez durante todos os dias do evento

Thiago Alonso - 14 de maio de 2025

Imagem mostra filas de carros em Goiânia. (Foto: Secom/Governo de Goiás)

Como forma de preparação para a 78ª edição da Pecuária de Goiânia, que será realizada entre os dias 15 e 25 de maio, uma verdadeira força-tarefa foi implementada no trânsito na região, adotando mudanças para garantir a fluidez e a segurança dos frequentadores.

As alterações, realizadas por meio da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), em parceria com a Guarda Civil Metropolitana (GCM) e a Polícia Militar (PM), incluem a elaboração de um plano operacional que deve afetar as vias.

Dentre as implementações temporárias, está a interdição do cruzamento da 5ª Avenida com Avenida Armando de Godoy, liberando somente a conversão à direita para quem trafega na Avenida Armando de Godoy.

Neste caso, motoristas que desejam acessar a Avenida Independência, precisarão mudar a rota e trocar pela Rua 206-A, que estará acessível.

Outro cruzamento que será fechado é o da Avenida 1 com Avenida Engenheiro Fuad Rassi. No entanto, o local será interditado somente a partir das 17h, permanecendo em sentido único durante os dias de shows e finais de semana.

Mais uma alteração promovida pela SET é a proibição do estacionamento ao lado do parque durante todos os dias do evento, afetando a Avenida Engenheiro Fuad Rassi, Avenida 1, Rua 257, 5ª Avenida, Avenida Independência e Rua 227.

Além das mudanças no trânsito, durante todos os 15 dias da exposição equipes da PM e da Guarda Civil Metropolitana estarão presentes na região, realizando patrulhamentos e rondas, a fim de encontrar condutores que estejam burlando as medidas.

