Simone Mendes e Wesley Safadão são algumas das atrações confirmadas na Pecuária de Goiânia; confira a programação

Evento acontece em maio e reúne grandes nomes da musica brasileira

Beatriz Bueno - 14 de abril de 2025

Evento é um dos mais tradicionais e esperados do calendário cultural de Goiânia (Foto: Reprodução)

Começa a contagem regressiva para a tão aguardada, Pecuária de Goiânia 2025, evento que reúne grandes nomes da música nacional em noites agitadas.

Com programação marcada para os dias 15, 16, 17, 22, 23 e 24 de maio, a festa promete diversão para toda a família e todos os gostos.

Entre os destaques, estão atrações como Amado Batista, Edson e Hudson, Luan Pereira, Belo, Pablo, Simone Mendes, Wesley Safadão, Natanzinho Lima, Murilo Huff e Matogrosso & Mathias.

A edição 2025 contará com três espaços exclusivos: Camarote Texas Center, Camarote Puxadinho e Camarote Brahma, ampliando as opções para o público aproveitar a festa com conforto e diferentes experiências.

Os ingressos para os camarotes já estão à venda exclusivamente online. Para garantir o benefício da meia solidária, será necessário apresentar 1 kg de alimento não perecível na entrada do evento.

Mas atenção, a entrada é permitida apenas para maiores de 18 anos, e o ingresso do Camarote já inclui o acesso ao parque de exposições.

Em breve, os ingressos gerais para a Pecuária 2025 também estarão disponíveis para o público.

Além das grandes atrações musicais, o evento também será um importante ponto de encontro para o agronegócio, com programação variada que inclui leilões de gado, palestras técnicas, estandes de empresas do setor e exposição de animais de diversas raças.

Para o público infantil, a Pecuária Kids garantirá diversão com atividades em um espaço exclusivo pensado para os pequenos.

A expectativa para a edição deste ano é alta, consolidando o evento como um dos mais tradicionais e esperados do calendário cultural de Goiânia.

