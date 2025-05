Jovem morre em Anápolis após ser vítima de emboscada enquanto saía para o trabalho

Supostos criminosos teriam o aguardado na porta de casa, ainda no início da manhã

Da Redação - 15 de maio de 2025

Emboscada aconteceu no Loteamento Residencial América, próximo ao presídio. (Foto: Captura/Google Street View)

Um jovem, de 25 anos, morreu após ser alvejado em uma emboscada no início da manhã desta quinta-feira (15), no Loteamento Residencial América, próximo ao presídio de Anápolis.

Era por volta das 06h quando a vítima, acompanhada da esposa, saiu de casa para trabalhar. No entanto, o que ele não esperavam é que dois indivíduos em uma motocicleta já o aguardava do lado de fora.

O jovem foi surpreendido pelos suspeitos, que saíram de trás de um pilha de tijolos já disparando. Ele chegou a tentar fugir, correndo pela rua, mas foi atingindo e caiu na calçada.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a se dirigir ao local do crime, mas a vítima já se encontrava sem sinais vitais, sendo possível apenas constatar o óbito.

Após a confirmação do falecimento, equipes da Delegacia de Homicídios foram solicitadas ao endereço, onde, sob presença do delegado e do Instituto Médico Legal (IML), realizaram os trâmites legais e retiraram o corpo.

Agora, um inquérito deve ser aberto a fim de apurar a dinâmica do ocorrido, assim como uma possível identificação dos suspeitos de amarem a emboscada, visto que as testemunhas não conseguiram precisar mais características deles.

