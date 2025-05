Márcio Corrêa anuncia medidas emergenciais na saúde por conta da alta na ocupação de leitos de UTI

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, os índices de ocupação das vagas adultas e pediátricas já ultrapassam os 90%

Paulo Roberto Belém - 15 de maio de 2025

UPA da Vila Esperança. (Foto: Bruno Velasco)

O prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), anunciou nesta quinta-feira (15), que vai abrir unidades de saúde e ampliar atendimento em outras, incluindo leitos, por conta da alta ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Goiás.

Entre as medidas está a ampliação de atendimento em uma unidade próxima à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança, até a meia-noite e voltada a casos de menor gravidade (classificação azul e verde).

Corrêa também adiantou que haverá ainda a instalação de uma unidade de saúde 24h na região da Grande Recanto do Sol. A Prefeitura não divulgou o local para essa implementação.

Por último, o Chefe do Executivo disse que 30 leitos serão colocados à disposição para servir como retaguarda no atendimento, na unidade do Residencial Leblon, região Leste de Anápolis.

O Executivo justificou que a situação do município reflete um problema mais amplo em todo o estado de Goiás. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), os índices de ocupação de leitos de UTI adulto e pediátrico já ultrapassam os 90%.

O prefeito considerou as ações que anunciou: “Tomamos medidas emergenciais que acreditamos que irão mitigar esse problema”.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!