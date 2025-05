Fotojornalista palestina morta em ataque de Israel é homenageada em Cannes

ALESSANDRA MONTERASTELLI

CANNES, FRANÇA (FOLHAPRESS) – A fotojornalista palestina Fatma Hassouna, morta no mês passado durante um ataque de Israel na Faixa de Gaza, foi homenageada numa sessão do filme “Put Your Soul on Your Hand and Walk” no Festival de Cannes.

Ela é uma das personagens principais do documentário do iraniano Sepideh Farsi. No filme, ela detalha os bombardeios na região e lamenta que havia “diferentes formas de morrer em Gaza”. Na abertura do festival, a atriz Juliette Binoche, presidente do júri, fez um discurso em prol das vítimas do conflito e em particular a Hassouna, que era convidada do evento.

PRIMEIRAS VEZES

“The President ‘s Cake”, do diretor Hasan Hadi, fez história ao se tornar o primeiro filme do Iraque exibido em Cannes. Fora de competição, o longa retrata a escassez de comida que assolou o país nos anos 1990, após sanções dos Estados Unidos, por meio da história de uma garota que precisa fazer um bolo para o aniversário de Saddam Hussein.

Ao mesmo tempo, o Egito volta à Croisette após nove anos para participar da mostra Um Certo Olhar, enquanto “The Plague” marcou a estreia dos Emirados Árabes neste circuito.

MEU PEDACINHO DE CHÃO

A Catalunha está ocupando diversas frentes do festival. Só na corrida pela Palma de Ouro estão “Romería”, de Carla Simon, e “Sirat”, que apesar de ser dirigido pelo francês Oliver Laxe, tem produção catalã. Fora da competição, produtoras da região bancam títulos como “Magellan”, do filipino Lav Diaz, e “Sleepless City”, de Guillermo Galoe, e ainda ocupam o Mercado do Filme com 70 representantes da região.

VERDADES EXPOSTAS

“The Six Billion Dollar Man”, documentário sobre a vida de Julian Assange, fundador do WikiLeaks, fará sua estreia em Cannes. Originalmente, o longa deveria ter sido lançado no festival Sundance, nos Estados Unidos, no ano passado.

Assange, responsável por divulgar documentos secretos do governo americano sobre a violação de direitos humanos nas guerras do Iraque e Afeganistão, hoje está na Austrália, após se declarar culpado.

GRANDES MESTRES

O novo filme de Jackie Chan, “The Shadows Edge”, foi um sucesso de vendas no Mercado do Filme. Compradores de todo o mundo garantiram os direitos de distribuição com a Golden Network Asia.

Pesou também que a direção é de Larry Yang, um promissor cineasta chinês. No filme, Chan vive um agente aposentado que é cooptado por uma equipe de jovens detetives para ajudar a capturar uma gangue envolvida com alta tecnologia.