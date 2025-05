Pudim com apenas 2 ingredientes: fica lisinho e mega cremoso

Receita não vai ao forno e o resultado é igual ao pudim vendido nas confeitarias famosas

16 de maio de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Leve, macio, gostoso, o pudim foi eleito uma das melhores sobremesas do Brasil. O doce, além de fácil de preparar, é muito saboroso e você pode servir a qualquer momento do dia.

Assim, ele pode ser feito assado no forno, em banho maria, com ingredientes que vão na geladeira, no liquidificador, em variação em gelatina. Tem criações mais ousadas que já fizeram ele até na Air Fryer.

Só que uma receita diferente na textura viralizou nas redes sociais e se tornou a queridinha dos internautas. Assim, trouxemos para você experimentar também!

Pudim com apenas 2 ingredientes: fica lisinho e mega cremoso

Ingredientes Para Fazer a Calda do Pudim

– 1 xícara de açúcar;

– Meia xícara de água (Equivale a uma xícara de 200ml).

Em uma panela, coloque a açúcar e espere começar a derreter. Em seguida, após esquentar, vá colocando água aos poucos e espere encorpar.

Ingredientes Para a Massa do Pudim

– 2 caixas de Leite Condensado Integral;

– 320g de Iogurte Natural;

– Forma Plástica de Pudim;

– Forma quadrada de assar bolo para levar ao forno;

– Refratário de vidro para misturar os ingredientes.

Modo de Preparo do Pudim:

Pegue a forma do pudim e despeje a calda em volta, deixe também um pouco no fundo. Em um refratário de vidro, despeje o leite condensado, o iogurte e misture bem até encorpar.

Assim, pegue a forma plástica, despeje a mistura, coloque em cima da forma quadrada e encha em volta com água.

Asse em forno pré-aquecido na temperatura de 160°C, por mais ou menos uns 45 minutos (mas esse tempo pode dependendo do seu forno).

Por fim, o resultado final é uma sobremesa leve, macia e gostosa. Massa lisinha e sem aquele gosto ou cheiro de ovo impregnado.

Confira o vídeo completo da receita:

