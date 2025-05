AGU consegue bloquear site que aplicava golpe com rosto de Haddad

A AGU (Advocacia-Geral da União) informou que conseguiu o bloqueio de um site estrangeiro que aplicava golpes usando o rosto do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Nas imagens falsas, o ministro fazia propaganda de uma plataforma digital de negociação de criptomoedas. O objetivo era que os usuários se cadastrassem no site falso e transferissem dinheiro, “sob o pretexto de realizarem investimentos muito rentáveis”.

Segundo a AGU, a plataforma simulava a interface de um portal de notícias brasileiro e veiculava uma suposta entrevista com Haddad. Usava ainda símbolos de sites conhecidos no Brasil para transmitir credibilidade.

A Advocacia-Geral disse ter conseguido o bloqueio do site falso por meio de uma notificação extrajudicial enviada em 9 de maio à empresa Public Domain Registry. Sediada nos Estados Unidos, a empresa hospedava o portal fraudulento.

A AGU atuou a pedido do Ministério da Fazenda. Segundo a Advocacia, a conduta do site falso viola o direito fundamental à integridade informacional e pode configurar crime de estelionato, na modalidade fraude eletrônica.

“Além de violar o direito brasileiro, afronta ainda os Termos de Uso da própria empresa hospedeira do domínio”, disse a AGU.

Esta não é a primeira vez que o rosto de Haddad é usado para golpes. No ano passado, um vídeo circulou nas redes sociais com um suposto depoimento do ministro sobre dinheiro esquecido nos bancos.

O golpe levaria os contribuintes a pagarem uma taxa, que não é cobrada pelo governo, para a pessoa sacar o valor deixado nas instituições bancárias. O vídeo possuía um link suspeito, que levava o usuário a um ambiente digital simulando páginas oficiais do governo, e pedia login e senha da plataforma gov.br.