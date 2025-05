Apostas de Goiás acertam números e levam segundo prêmio da Lotofácil; veja números

Sorteio da noite deste sábado (17) está com o prêmio previsto em R$ 1.800.000

Davi Galvão - 17 de maio de 2025

Confira resultado da Lotofácil. (Foto: Divulgação/CEF)

Na Lotofácil desta sexta-feira (16), quatro apostas cravaram os 15 números e levaram para casa o prêmio de R$372.701,13, cada. Dois destes jogos foram feitos em São Paulo (SP), um em Guaramirim (SC) e o último em João Pessoa (PB).

Os números sorteados foram 01 – 02 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25.

Apesar de nenhum goiano ter conseguido o grande prêmio da noite, outras 17 apostas feitas em Goiás acertaram 14 números e abocanharam parte do montante.

Destas apostas, três foram de Anápolis, três de Catalão, quatro de Goiânia, uma de Gouvelândia, outras duas de Luziânia e mais uma de Minaçu. Montividiu, Planaltina e Porangatu também tiveram um jogo vencedor, cada.

Cada um dos bilhetes rendeu aos vencedores a quantia de R$1.265,02 e, somado, o valor gira em torno de R$ 21.505.

Próximo sorteio

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Lotofácil você marca entre 15 a 18 números dentre os 25 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

No entanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados regularmente de segunda a sábado, sempre às 20h. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3.

Para este sábado (17), o prêmio está estimado em R$ 1.800.000.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!