Esse é o melhor horário para tomar banho se você quer economizar na conta de energia

Existem estudos que mostram qual é o momento de maior consumo para se evitar e o horário mais indicado para gastar menos

Magno Oliver - 17 de maio de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Quando o assunto é tomar banho, qual o horário que você prefere para ir para o chuveiro? A resposta é importante.

A energia elétrica brasileira ocupa, atualmente, o segundo lugar no ranking de energia mais cara do mundo. Esse alto custo acaba afetando diretamente os hábitos dos brasileiros que precisam buscar estratégias para conseguir economizar.

Dessa forma, uma estratégia eficaz que tem surtido efeito é ajustar o horário do banho diário, aproveitando as variações tarifárias ao longo do dia.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) implementou a Tarifa Branca, que estabelece diferentes faixas de preço conforme a demanda por energia. Assim, entender isso vai ajudar a economizar de forma significativa na conta de luz.

Esse é o melhor horário para tomar banho se você quer economizar na conta de energia

Segundo dados da Enel, a Tarifa Branca é uma modalidade tarifária opcional que permite ao consumidor pagar valores diferenciados pela energia elétrica, dependendo do horário de consumo. Nos dias úteis, a tarifa é dividida em três períodos:

Horário de Pico (18h às 21h): período de maior demanda, com tarifas mais altas.

Horário Intermediário (16h às 18h e 21h às 22h): demanda moderada, com tarifas intermediárias.

Fora de Pico (22h às 16h do dia seguinte): menor demanda, com tarifas mais baixas.

Já aos finais de semana e feriados, a tarifa é considerada Fora de Pico durante todo o dia.

Os especialistas apontam que é necessário ajustar o horário do banho para períodos fora do pico, pois resultam em economia considerável de energia e redução de gastos.

Dados do consumo energético brasileiro mostram que os consumidores reduzem o gasto na conta de energia em até 20% ao deslocar o consumo fora do período de pico.

Entre 20h e 23h, a demanda por energia é alta, e a tarifa reflete isso. A indicação para economizar é preferir tomar banho antes das 19h ou após as 22h, quando os custos são mais baixos.

Por fim, entre 19h e 20h e das 23h à 00h, os valores são intermediários, representando uma alternativa para quem precisa ajustar sua rotina.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!