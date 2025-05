Nem forno, nem forma: receita de bolo de chocolate fácil e saboroso para o lanche

Receitinha caseira de uma confeiteira muito carismática bombou nas redes sociais

Magno Oliver - 17 de maio de 2025

Bolo muito gostoso, ótima opção para aniversários. (Foto: Reprodução)

Visando praticidade e rapidez, uma receita de bolo de chocolate sem forno e sem forma conquistou internautas pelo sabor e textura.

A ideia inovadora é preparar o bolo diretamente na frigideira, utilizando ingredientes simples e disponíveis na maioria das cozinhas.

A receita da simpática e sorridente confeiteira Dona Rosângela Rigoni bombou no Instagram e os internautas gostaram bastante.

Receita da cobertura

– 400 ml de leite;

– Uma colher de manteiga;

– 6 colher de açúcar;

– 3 colheres de amido de milho;

– 2 ovos;

– 100g coco ralado.

Ingredientes para a massa do bolo

– Frigideira grande;

– 100ml de leite;

– 2 ovos;

– 90ml de óleo;

– 180g farinha de trigo;

– 3 colheres de chocolate;

– 2 colheres de açúcar;

– Uma colher de fermento químico;

– leite de coco.

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o leite, os ovos, o óleo e misture até encorpar. Em seguida, pegue a farinha e adicione, coloque o chocolate, açúcar para não ficar muito doce e o fermento químico. Misture tudo muito bem novamente e divida a massa em 3 partes iguais. A Dona Rosângela colocou em três canecas.

Em seguida, unte a frigideira com manteiga e coloque a massa. Deixe em fogo baixo e tampe. Assim que ela ficar pronta, fure o bolo e molhe com leite de coco.

Assim, cubra com recheio, coloque a outra camada do bolo, molhe com leite de coco, cubra com recheio novamente e coloque a parte final da camada.

Por fim, a Dona Rosângela cobre a última camada com nutela, pedaços de morango e chocolate granulado ou raspado por cima.

Confira o vídeo completo da receita de bolo de chocolate:

