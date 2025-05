Idosa de 80 anos é arremessada no asfalto durante assalto em Anápolis

Vítima teve lesões leves e foi socorrida por Corpo de Bombeiros

Gabriella Pinheiro - 18 de maio de 2025

Idosa é arremessada no asfalto durante assalto. (Foto: Reprodução)

Uma idosa, de 80 anos, foi arremessada no asfalto e teve o carro roubado por dois homens, enquanto descia do automóvel, na Rua Senai, na Vila Goiás, em Anápolis. O caso aconteceu na manhã deste domingo (18).

Em torno de 10h, a vítima teria estacionado o veículo, um Fiat Mobi Like, e desembarcado. Logo em seguida, dois homens se aproximaram dela e deram início ao crime.

Um deles tomou as chaves das mãos da mulher e a empurrou contra o chão. Na sequência, a bolsa dela foi tomada e ambos suspeitos entraram dentro do automóvel e evadiram, enquanto a vítima permanecia no chão.

A idosa sofreu lesões leves e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada até o Hospital Evangélico Goiano, onde ficou sob cuidados médicos.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu no local. Também realizou o patrulhamento nas imediações, mas os autores do assalto e objetos roubados não foram localizados.

