Motorista de aplicativo para em cima da faixa de pedestres e situação termina com esfaqueamento, em Goiânia

Discussão teria começado após condutor parar veículo em cima da faixa de pedestre

Gabriella Pinheiro - 18 de maio de 2025

Confusão aconteceu no Setor Negrão de Lima, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

A parada de um carro em cima de uma faixa de pedestre motivou uma intensa discussão que terminou em facada. A situação aconteceu na Rua Urandi, no Setor Negrão de Lima, em Goiânia, na tarde deste domingo (18).

Toda a confusão começou em torno de 15h, quando um motorista de aplicativo, de 44 anos, teria parado o veículo dele, um Fiat Mobi, sobre a faixa de pedestre, obstruindo a passagem.

Por conta da ação, iniciou-se uma discussão entre o condutor do veículo e outros dois indivíduos, que também passavam pela via. Contudo, no calor do momento, a dupla acabou depredando o automóvel.

Na sequência, os envolvidos dispersaram-se do local, mas foram localizados nas proximidades pelo motorista de aplicativo, o que gerou uma nova discussão.

Durante o alvoroço, o condutor esfaqueou a mão do homem de 49 anos, causando um ferimento no membro superior direito. Eles foram separados por populares e a Polícia Militar (PM) foi chamada e esteve no local.

A vítima foi encaminhada para receber atendimento médico e o condutor foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.

