Senador Canedo recebe festival com entrada gratuita e shows de Barões de Pisadinha, Joelma e Maiara & Maraisa

Evento marca o aniversário da cidade, que comemora 36 anos em 2025

Thiago Alonso - 18 de maio de 2025

Barões de Pisadinha, Joelma e Maiara & Maraísa serão atrações em Senador Canedo. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O aniversário de 36 anos de Senador Canedo promete agitar as estruturas da cidade, com artistas de peso sendo confirmados como atrações do Canedo Fest Show 2025.

Dentre os nomes já incluídos na programação estão as duplas sertanejas Maiara & Maraisa e Guilherme & Santiago, além de também Hugo Henrique.

Para quem prefere outros estilos musicais, os Barões da Pisadinha, juntamente com Joelma, completam o line-up.

Além dos shows musicais, a Prefeitura também prometo quatro dias de rodeios, que começam sempre a partir das 19h, levando atrações de nível nacional e, claro, canedenses de sucesso.

Neste ano, o evento será realizado entre os dias 29 de maio e 1º de junho, tendo como palco a Estação da Cultura, no bairro Vila Rosa, região Centro-Oeste de Senador Canedo.

A entrada será gratuita durante todos os dias, mediante doação de 1 kg de arroz, feijão ou açúcar. Também é possível adentrar ao festival com 1 litro de óleo ou leite.

Confira a programação completa do aniversário de Senador Canedo:

29/05 – Maiara & Maraisa

30/05 – Barões da Pisadinha

31/05 – Guilherme & Santiago

01/06 – Joelma e Hugo Henrique

