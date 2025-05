Clientes param para ler placa inesperada na saída do supermercado

Imagem viralizou nas redes sociais e rendeu muitos comentários

Anna Júlia Steckelberg - 19 de maio de 2025

(Foto: EBC / Agência Brasil)

Quem nunca deu uma risada no supermercado por causa de uma plaquinha mal colocada ou um erro de digitação que atire o primeiro carrinho. Mas dessa vez, o humor saiu diretamente da seção dos ovos e conquistou a internet.

Tudo começou com uma placa “inocente” colocada por um supermercado para divulgar uma promoção. Em letras grandes e bem visíveis, o aviso dizia: “Bife com casca – R$ 14,99 o quilo”. Até aí, tudo certo… se a placa estivesse em cima da bandeja de carne. Mas não. Ela estava posicionada logo acima de caixas de ovos.

O resultado? Um combo de confusão e bom humor. Afinal, se tem casca e vira bife depois, é o quê? Um peito de frango precoce? Ou o famoso “bife do amanhã”?

Clientes param para ler placa inesperada na saída do supermercado

Rapidamente, a imagem da placa foi parar nas redes sociais e virou motivo de piada — com direito a comentários hilários que não pouparam a criatividade:

“É a picanha prometida 😂”

“Tá mais caro que o próprio bife de carne 😂”

“Errado não tá… bife do oião”

A brincadeira, claro, não passou despercebida pelos internautas de plantão que adoram uma boa confusão de supermercado. E, convenhamos, não é a primeira vez que uma placa mal posicionada acaba virando atração.

Confira a placa:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Se tem placa, tem historia (@placashistoria)

Mas, além da piada, o episódio serve de alerta para o bom e velho cuidado com a comunicação visual — principalmente quando o produto em questão é frágil e quebra fácil, como os ovos e… a credibilidade do marketing.

No fim das contas, a placa pode até ter confundido os clientes, mas acertou em cheio no quesito engajamento. Se a intenção era chamar atenção, missão mais do que cumprida.

E se você for ao supermercado neste fim de semana e der de cara com um “bife com casca”, lembre-se: às vezes, a melhor oferta é uma boa gargalhada.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!