Lugares luxuosos no Airbnb para curtir o final de semana em Goiânia

Ambientes oferecem conforto e espaço com estética moderna

Gabriella Pinheiro - 19 de maio de 2025

Airbnb em Goiânia . (Foto: Airbnb/ Lucas)

Se a procura é por um espaço que ofereça conforto, mas que se destaque quando o assunto é luxo, opções em Goiânia não faltam. Uma rápida busca no site Airbnb, é a prova de que a capital fornece inúmeros imóveis que exalam ostentação.

Pensando o nisso, o Portal 6 separou alguns dos locais que são ideias para quem deseja passar o final de semana na cidade. É válido destacar que os valores colocados são referentes ao período entre os dias 1º e 2 de junho e foram analisadas na tarde desta segunda-feira (19).

1. Urban Dream

Por R$ 1.100 por 2 noites, é possível conhecer o Urban Dream, um chalé temático dentro de Goiânia voltado para casais e ensaios fotográficos.

Localizado próximo ao Shopping Passeio das Águas, a acomodação conta com ar condicionado, vista panorâmica da cidade e é voltado para a natureza.

O ambiente ainda conta com jacuzzi, lareira, Alexa, projetor com Netflix, cozinha completa (airfryer, panelas, cafeteira, chaleira, taças de vinho), toalhas, roupões, chinelos, cobertas, lençóis e travesseiros, secador de cabelo, massageador e itens de higiene pessoal.

2. Banho de Lua

Outra opção é o ambiente “Banho de Lua”, que fica em um dos prédios mais charmosos de Goiânia, e contém uma jacuzzi com vista para o Parque Vaca Brava.

Pelo valor de R$ 857 por 2 noites, o ambiente fornece um espaço equipado com TV, Wi-fi, Cozinha, Ar-condicionado e até berço no caso daqueles que têm bebê.

3. Apartamento Premium e Piscina no Bueno – Vista Bueno 2606

Com 45 metros quadrados, esse espaço está localizado no Setor Bueno e consiste em um loft com conceito aberto, design moderno e acolhedor e com localização privilegiada.

O local oferece cama queen size, cama auxiliar de solteiro, wi-fi, smart TV, cozinha equipe, sacada privativa, piscina com borda infinita, piscina infantil, parquinho coberto, mini quadra recreativa, espaço coworking, academia, salas de reunião e mercadinho 24 horas.