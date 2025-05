PM prende suspeitos de arremessar e roubar idosa de 80 anos em Anápolis; veículo foi recuperado

Vítima teve ferimentos leves e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros

Gabriella Pinheiro - 19 de maio de 2025

Idosa é arremessada no asfalto durante assalto. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) prendeu, na manhã desta segunda-feira (19), dois homens suspeitos de roubarem o carro de uma idosa, de 80 anos, e arremessá-la no asfalto. O crime aconteceu na manhã de domingo (18), na Rua Senai, na Vila Goiás, em Anápolis.

Conforme apurado, durante um patrulhamento, militares conseguiram localizar os dois suspeitos dentro de uma casa, localizada no Bairro Santo Antônio.

Além dos homens, também foi encontrado o veículo da vítima, um Fiat Mobi Like, no mesmo setor, sem danos.

O assalto ocorreu por volta de 10h, quando a vítima estacionou o veículo, desceu do carro e foi abordada por dois homens, que deram início ao crime. Toda a cena foi registrada por uma câmera de segurança.

Um deles tomou as chaves das mãos da mulher e a arremessou contra o asfalto. Em seguida, a bolsa dela foi levada, e ambos os supostos autores entraram no automóvel e fugiram, enquanto a vítima permaneceu caída no chão.

A idosa teve ferimentos leves, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Evangélico Goiano. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil (PC).