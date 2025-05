Bomba é jogada dentro de garagem em Aparecida de Goiânia e carro fica destruído

Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar chamas

Gabriella Pinheiro - 20 de maio de 2025

Carro destruído após incêndio, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado na madrugada desta terça-feira (20), após uma suposta bomba ser jogada dentro de uma casa e causar um incêndio em um carro, em Aparecida de Goiânia.

Em torno de 01h, os militares foram acionados e se deslocaram até o Parque Santa Cecília. No local, eles encontraram um veículo, um Renault Sandero de cor branca, estacionado na garagem, pegando fogo.

As chamas danificaram o motor do veículo, interior e pintura – causando perda total, além do dispositivo elétrico e fiação do portão da residência.

Mesmo em meio as situações, os bombeiros conseguiram extinguir o fogo, realizando o rescaldo – operação de repasse que visa apagar todos os focos remanescentes que possam reacender as chamas.

Em depoimento a Polícia Civil (PC), o proprietário do veículo, de 38 anos, afirmou que uma pessoa, não identificada, teria jogado uma bomba na garagem dele, causando o incêndio no automóvel.

Segundo ele, o mesmo não tem atrito com ninguém e as câmeras de monitoramento da casa haviam sido desligadas. O caso será investigado pelo PC.

