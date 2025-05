Essa cidade com praia virou o melhor destino para um bate e volta no fim de semana

Com areia branca, mar acessível e ótima estrutura, ela tem tudo para um dia perfeito de descanso

Isabella Valverde - 20 de maio de 2025

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Guarujá)

Para quem vive no ritmo acelerado das grandes cidades ou está de passagem por São Paulo a trabalho ou turismo , nem sempre dá tempo (ou orçamento) para uma viagem longa ao litoral.

Mas existe uma cidade que reúne tudo o que se espera de um bom dia de praia — sem exigir pernoite nem muito planejamento: estamos falando do Guarujá, no litoral sul paulista.

Localizado a cerca de 90 km da capital e com acesso rápido a partir dos dois principais aeroportos de São Paulo — Guarulhos (GRU) e Congonhas (CGH) —, Guarujá é o tipo de destino que permite embarcar de manhã, curtir o mar e estar de volta no fim do dia.

Como chegar

Para quem vem de fora de São Paulo, é possível pegar um voo até Congonhas ou Guarulhos. Do aeroporto, é só seguir de carro, aplicativo ou transfer até o Guarujá:

•Do Aeroporto de Congonhas (CGH): cerca de 1h30 de viagem, via Imigrantes ou Anchieta.

•Do Aeroporto de Guarulhos (GRU): aproximadamente 2h de carro, dependendo do trânsito, via Rodovia Ayrton Senna + Imigrantes.

•De ônibus: saindo do Terminal Jabaquara (metrô), há partidas frequentes da Viação Ultra ou Rápido Brasil diretamente para o Guarujá.

O que fazer em um bate e volta

Mesmo com poucas horas, é possível aproveitar bastante:

•Praia da Enseada: ideal para relaxar com mais espaço, mar calmo e boa infraestrutura de quiosques.

•Praia de Pitangueiras: perfeita para quem gosta de movimento, com fácil acesso ao comércio e restaurantes.

•Mirante do Morro da Campina (do Maluf): oferece uma vista panorâmica imperdível da orla.

•Passeios de lancha ou banana boat: saem direto da Praia das Astúrias e têm duração média de 30 minutos.

•Almoço com frutos do mar: restaurantes como o Dalmo Bárbaro e o Rufino’s são referências para quem busca sabor e vista para o mar.

Por que o Guarujá virou o destino ideal para um bate e volta?

Além da localização estratégica, o Guarujá reúne um equilíbrio raro: praias limpas, boa estrutura urbana, atrações turísticas, gastronomia de qualidade e fácil acesso tanto para quem mora em São Paulo quanto para quem chega de avião.

O melhor de tudo é que dá para aproveitar ao máximo sem precisar pagar hotel, sem longas horas de estrada e com aquela sensação de mini-férias que só o som do mar consegue proporcionar.

Em poucas horas, você troca o concreto da cidade pelo calor da areia. E tudo isso sem sair da rota.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!