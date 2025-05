Filhas jogam cinzas de Glória Maria no mar do RJ

ADRIELLY SOUZA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Um dos momentos mais tocantes do documentário “Glória”, disponível no Globoplay, mostra as filhas da jornalista Glória Maria, Laura e Maria Matta, prestando uma última homenagem à mãe.

Em uma despedida simbólica e repleta de emoção, as duas lançaram as cinzas da apresentadora ao mar de Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

A escolha do local não foi por acaso. Búzios era um dos destinos preferidos de Glória, que costumava viajar para lá com frequência e nutria um carinho especial pelo lugar. A cerimônia íntima e silenciosa simbolizou o vínculo profundo entre a jornalista e o mar, espaço que ela dizia representar liberdade.

A despedida ganhou ainda mais peso com os depoimentos de amigos próximos que participaram do documentário. Maria Bethânia, que mantinha uma relação de afeto com a jornalista, destacou: “Ficamos amigas logo, muito próximas. Tínhamos uma relação de respeito, admiração, reverência. Glória era uma grande vedete, uma grande estrela. Ela tinha encanto.”

Já Roberto Carlos se emocionou ao falar da amiga: “Não posso falar muito da Glória, porque eu choro. Me emociono. É inesquecível, maravilhosa. E tem que estar na memória da gente, nas lembranças.”

Glória Maria morreu no dia 2 de fevereiro de 2023, aos 73 anos, após complicações de um câncer. Desde então, suas filhas têm feito homenagens públicas à mãe. Em maio, no Dia das Mães, Maria Matta escreveu uma carta comovente nas redes sociais. “Sinto um vazio enorme dentro de mim sem você. Penso em você a cada segundo que passa e, sempre, vou repetir: sou muito grata por ser sua filha. Você sempre será a minha maior inspiração de todas.”