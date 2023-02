Jornalista Glória Maria, lenda da TV brasileira, morre aos 73 anos de idade

Morreu nesta quinta-feira (02), no Rio de Janeiro, a jornalista Glória Maria, da TV Globo. A causa da morte ainda não foi confirmada.

Nascida em 15 de agosto de 1949, ela tinha 73 anos de idade. Glória Maria Matta Silva ganhou notoriedade pelas reportagens internacionais. Ela visitou mais de 100 países durante a carreira.

A jornalista estudou em escolas públicas e era poliglota. Também falava francês, inglês e latim. Ela se formou em jornalismo na Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro. Na época, conciliou estudos com o trabalho de telefonista na Embratel.

Ela se tornou repórter da TV Globo em 1971. Trabalhou no Jornal Hoje, RJTV e Bom Dia Rio. Pelo Jornal Nacional, cobriu a posse de Jimmy Carter nos Estados Unidos e, durante a ditadura no Brasil, entrevistou o então presidente João Baptista Figueiredo.

Glória Maria marcou época no Fantástico, programa do qual foi apresentadora de 1998 a 2007. Fez várias entrevistas com celebridades internacionais e matérias de viagens a lugares exóticos.