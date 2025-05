Pequeno ajuste na geladeira pode te fazer economizar até 30% na sua conta de energia

Um detalhe que muita gente ignora pode estar fazendo diferença no seu bolso

Pedro Ribeiro - 20 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/ Neimar De Cesero/Agencia RBS)

Você sabia que um simples ajuste na geladeira pode reduzir em até 30% o valor da sua conta de energia? Pois é.

Em tempos de aumento nas tarifas e preocupação com o consumo, entender como a sua geladeira influencia diretamente no valor final da fatura é essencial.

Muita gente sequer sabe que a temperatura da geladeira pode — e deve — ser regulada conforme o clima e a quantidade de alimentos armazenados.

Parece detalhe, mas faz toda a diferença. Quando mal ajustado, o aparelho consome mais energia do que o necessário e ainda compromete a conservação dos alimentos.

Veja as recomendações de temperatura:

Mínimo : ideal para dias frios (abaixo de 25 °C) e quando há poucos alimentos.

Médio : recomendado quando a temperatura externa está entre 25 °C e 30 °C e há uma quantidade moderada de itens.

Máximo: necessário apenas quando a geladeira está cheia e o calor passa dos 30 °C.

Se você costuma receber visitas ou fazer festas em casa, vale aumentar temporariamente a potência da geladeira nesses momentos.

Isso evita que o compressor sobrecarregue e garante a eficiência do resfriamento.

Quanto custa manter a geladeira ligada?

Esse eletrodoméstico pode representar até 30% do consumo total de energia da casa. Para entender o peso disso na sua conta de energia, vamos a um exemplo prático:

Uma geladeira com potência de 250 W, funcionando 24 horas por dia, gasta cerca de R$ 165 por mês (considerando uma tarifa média de R$ 0,92 por kWh).

Isso é quase o valor de uma conta de energia básica em muitas casas. E o pior: esse gasto pode ser ainda maior se o equipamento estiver com a temperatura inadequada ou mal conservado.

Dicas simples para começar a economizar agora

Não é preciso trocar de geladeira para gastar menos. Algumas ações rápidas e fáceis já trazem bons resultados:

Verifique a vedação da porta : borrachas ressecadas ou com folgas aumentam o consumo.

Deixe espaço para ventilação : não encoste a geladeira na parede.

Afaste do fogão e outras fontes de calor : isso evita que o motor trabalhe mais.

Descongele com frequência : nos modelos mais antigos, o gelo acumulado aumenta o consumo.

Evite colocar alimentos quentes: isso desregula a temperatura interna e exige mais energia.

Esses cuidados ajudam a manter a eficiência da geladeira e diminuem o impacto na sua conta de energia.

Economia hoje e benefícios no futuro

Ajustar a geladeira é uma atitude simples, mas com efeitos concretos no seu bolso e na durabilidade do aparelho.

Além de reduzir o valor da conta de energia, você contribui para a conservação dos alimentos e evita gastos com manutenção ou perda de itens armazenados.

Vale lembrar: cada real economizado na fatura de luz é um alívio no fim do mês. E o melhor de tudo é que você não precisa investir nada para isso.

