Roteiro: veja as datas, horários e locais barraquinhas em Anápolis

Espaços reúnem programação religiosa e social, sendo momentos de celebração aos padroeiros locais e de confraternização dos frequentadores

Paulo Roberto Belém - 20 de maio de 2025

Pelo menos duas comunidades estão em festa (Foto: Reprodução)

Os últimos dias de maio prometem ser movimentados por pelo menos duas tradicionais barraquinhas de comunidades católicas de Anápolis, em duas regiões distintas da cidade.

A seguir, o Portal 6 detalha para você o roteiro e programação completa de cada uma delas.

Capela de Santa Rita de Cássia

A Capela de Santa Rita de Cássia, localizada no Bairro São José, utilizou do bom humor para fazer o convite através do Instagram @santaritaanapolis. A publicação exibe fiéis que dormiriam na porta da igreja para aguardar o início da festa.

Lá, a programação vai até o dia 25 e conta com a cerimônia religiosa iniciando às 19h e a social logo após, por volta das 20h30. A capela está localizada na Rua Dona Amélia de Moraes Almeida, Bairro São José.

Sagrada Família e Sant’ana

Outra comemoração que contará com barraquinhas será realizada na Capela Sagrada Família e Sant’ana. A parte religiosa vai até esta quarta-feira (21), iniciando às 19h. A parte social começa na quarta-feira (21)e vai até sábado (24) com barraquinhas e programação musical, iniciando às 19h.

A capela está situada na Avenida Perimetral, no Residencial Anaville. Mais informações no Instagram, clicando aqui.

Assista o convite bem-humorado da Capela Santa Rita de Cássia

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Capela Santa Rita de Cássia – Bairro São Jose (@santaritaanapolis)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, especialmente de Goiás, tudo online e em tempo real para você!