Anápolis desponta em casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave

Número de casos representa quase 90% de todos registros da região

Thiago Alonso - 21 de maio de 2025

Vacinação contra gripe. (Foto: Reprodução)

Anápolis está entre as cidadesde Goiás com mais casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), somando mais de 725 casos somente em 2025, conforme dados da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO).

Isso representa 88,32% dos casos de toda a região dos Pireneus, na qual a cidade faz parte e que soma 821 registros. Isso significa que, juntas, Abadiânia, Alexânia, Campo Limpo de Goiás, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Gameleira de Goiás, Goianápolis e Pirenópolis registraram somente 96 casos.

Proporcionalmente, a cada 100 mil habitantes anapolinos, 187,07 estão ou já se infectaram por alguma doença respiratória no ano.

Isso coloca o município como o terceiro com mais incidência de SRAG do estado, quando relacionado ao número de habitantes. À frente de Anápolis estão somente as cidades de Aporé, com 235,68 a cada 100 mil habitantes, e Abadia de Goiás, com 215,68.

Não somente proporcionalmente, Anápolis ainda possui mais casos numericamente que a própria capital, cujos índices são de 635 pessoas infectadas.

Dentre as doenças que mais impactam os dados em terras anapolinas estão a Influenza (8,14% dos casos) e a Covid-19 (4,69%) enquanto outros vírus respiratórios não especificados representam 34,48% de todos os registros.

O grupo mais afetado pelas SRAG é o de idosos com 60 anos ou mais, sendo que estes somam 258 dos 725 casos. Em seguida, 181 crianças menores de dois anos foram infectadas.

A incidência da Síndrome Respiratória Aguda Grave é menor entre pessoas de 20 a 29 anos, com somente 11 casos do total.

As mortes acompanham a lista, sendo 65 idosos com mais de 60 anos que faleceram devido a algum tipo de SRAG, seguidos de cinco crianças menores de dois anos, quatros adultos de 40 a 49 e três de 30 a 39.

Apesar do número de registros ainda ser preocupante, um total de 81 falecimentos, Anápolis está longe de ser a cidade com mais óbitos neste ranking, somando apenas um percentual de 20,90 proporcionalmente a cada 100 mil habitantes.

Os municípios com mais mortes por SRAG são: Guarinos (50,97 proporcionalmente), Campos Verdes (35,27) e Três Ranchos (34,31).

