Brigadeiro de micro-ondas com apenas 3 ingredientes: é muito prático e não faz sujeira

Magno Oliver - 21 de maio de 2025

O brigadeiro já é uma pedida tradicional e com diversos adoradores por aí. Ele é considerado uma sobremesa saborosa e universal entre os amantes de doces.

Não importa o dia, não importa a hora, não importa o momento, bateu aquela vontade de comer um doce, a primeira opção que vem à nossa cabeça é ele: o clássico brigadeiro.

Querido e amado por muita gente, uma receita prática e rápida dessa sobremesa viralizou nas redes sociais. Muita gente só faz assim agora.

O perfil no Instagram da @casinha.da_sil bombou nas redes sociais com uma receitinha de brigadeiro caseiro feito no micro-ondas que ficou só o ouro.

Para a receita de brigadeiro no micro-ondas, você vai precisar de:

– 1 caixinha de leite condensado;

– 4 colheres de achocolatado ou chocolate em pó;

– 1 colher de margarina;

– Recipiente grande;

– Espátula.

Modo de preparo

Pegue o recipiente grande, pode ser de plástico ou de vidro, e coloque o leite condensado, 4 colheres de achocolatado em pó e a colher de margarina. Misture tudo muito bem até encorpar.

Despeje em um recipiente que possa ir ao micro-ondas e coloque por 2 minutos em temperatura alta. Feito isso, mexa bem novamente e leve de volta por mais 1 minuto para não queimar. Você pode ir colocando de 1 em 1 minuto até atingir a consistência desejada.

Assim, na contagem total, você vai gastar 5 minutos no micro. Repita o processo de retirar e mexer bem, no intervalo deles, até ficar com a consistência firme e cremosa.

Por fim, despeje em outro recipiente e é só esperar esfriar seu brigadeiro feito no micro-ondas bem rapidinho.

Assim, confira o vídeo completo com o tutorial da receita de brigadeiro

