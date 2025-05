Conheça cidade em Goiás que é um tesouro escondido com águas cristalinas

Local abriga cachoeiras e uma piscina natural azul

Gabriella Pinheiro - 21 de maio de 2025

Reserva está localizada em Serranópolis. (Foto: Divulgação/Sociedade Porto das Antas)

Com uma história milenar e cercada por águas cristalinas, a cidade de Serranópolis, que fica localizada na região turística da Chapada das Emas, vem se destacando como sendo um tesouro escondido no coração do Sul de Goiás.

Localizada a 380 km da capital, o local abriga cachoeiras, uma piscina natural azul e é conhecida pelo turismo arqueológico, com pinturas rupestres preservadas.

Um dos destaques do município são as Grutas do Diogo I e II. Nelas, é obrigatória a contratação de um guia especializado para a realização de um passeio seguro.

No interior das grutas, é possível visualizar gravuras rupestres incomuns. Na Gruta I, por exemplo, há predominância de pinturas rupestres mais convencionais. Ambas são cercadas por mata nativa.

Outro local que também merece destaque é a Pousada das Araras. Além de oferecer hospedagem, o local abriga painéis rupestres acessíveis e bem conservados.

Já para quem busca tranquilidade, as Grutas do Diogo podem ser a escolha ideal. Com águas geladas, elas proporcionam alívio no calor intenso e contato direto com a natureza.

Por lá, é possível praticar rapel — atividade que deve ser feita com os guias locais — em uma das quedas d’água. O local ainda abriga, dentro da Pousada das Araras, um rio cristalino que forma uma piscina natural sombreada pela vegetação nativa.

