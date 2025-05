Funcionários de distribuidora em Aparecida de Goiânia são flagrados jogando lixo em área pública

Portal 6 teve acesso ao registro do exato momento em que funcionários de uma distribuidoras de bebidas dispensavam itens em uma área da Vila Delfiori

Paulo Roberto Belém - 21 de maio de 2025

Lixo descartado em área inapropriada foi flagrada em plena luz do dia (Foto: Reprodução)

Registros enviados ao Portal 6 flagraram o descarte de lixo nesta terça-feira (20), às margens de uma via localizada na Vila Delfiori, região Extremo-Sul de Aparecida de Goiânia.

No momento do registro, dois homens que estavam com uniforme de uma distribuidora de bebidas do Parque Ibirapuera estavam descartando itens no local de uma caminhonete, em plena luz do dia.

Percebendo a identificação da empresa, a reportagem entrou em contato com a Destak Distribuidora de Bebidas nesta quarta-feira (21), sendo atendida pelo responsável pelo empreendimento.

Paulo Ricardo Cruz disse que teve acesso ao vídeo ainda na terça-feira e que a ordem de descarte no local inapropriado não partiu dele. “Era papelão e eu pedi para eles voltarem para retirar. Só que ao retornar lá, não tinha mais o material”, justificou.

O empresário enviou outro vídeo para demostrar o que falou, mas o registro contém outros materiais depositados, os quais Paulo Ricardo disse que não seriam de responsabilidade deles.

Fiscalização e punição

Em nota, A Prefeitura de Aparecida de Goiânia informou que tem conhecimento da ocorrência de descarte irregular de resíduos nesta área na região da Vila Delfiori e em demais áreas na cidade.

O Executivo disse que vai providenciar a limpeza da área, que monitora o descarte irregular no município e que isso já gerou multas de R$ 1 milhão aos infratores.

A Prefeitura citou outras atuações para coibir o problema, pedindo que a população colaborar com o município denunciando práticas de descarte irregular pelos telefones (62) 3238-7243, (62) 98459-1661 ou pela central da Guarda Civil Municipal, no número 153.

Leia a íntegra:

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia informa que tem conhecimento da ocorrência de descarte irregular de resíduos nesta área na região da Vila Delfiori e em demais áreas na cidade. Informa que a área mencionada na reportagem será incluída na programação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano para ações de limpeza e remoção de entulhos. Paralelamente, as equipes de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e da Guarda Civil Municipal intensificarão as ações de monitoramento no local, com o objetivo de coibir novos descartes irregulares.

A prefeitura ressalta que desde janeiro, a administração municipal executa a Operação Aparecida Limpa, determinada pelo prefeito Leandro Vilela, com atuação integrada das secretarias de Segurança Pública, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano. A iniciativa já resultou no flagrante de dezenas de descarte irregular, gerando autuações que passam de R$ 1 milhão. Além disso, cinco áreas de descarte não autorizadas foram interditadas por descumprimento da legislação ambiental.

A Prefeitura reforça que o descarte adequado de resíduos da construção civil e entulhos deve ser realizado por meio da contratação de caçambas, serviço prestado por empresas especializadas, conforme previsto na legislação federal. O descumprimento das normas ambientais sujeita os infratores a multas que variam entre R$ 5 mil e R$ 50 milhões, conforme a gravidade da infração.

Desde o início da operação, a secretaria de Desenvolvimento Urbano já foram removidas mais de 41 mil toneladas de entulho em todas as regiões da cidade, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a limpeza urbana, a saúde pública e a preservação ambiental.

A população pode colaborar com o município denunciando práticas de descarte irregular por meio dos telefones (62) 3238-7243, (62) 98459-1661 ou pela central da Guarda Civil Municipal, no número 153.

