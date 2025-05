Soluções simples e naturais para acabar com a prisão de ventre

Métodos caseiros prometem aliviar bastante o desconforto, excesso de gases e intestino travado por dias

Gabriella Licia - 21 de maio de 2025

Prisão de ventre pode ser amenizada com métodos caseiros. (Foto: Reprodução/Pexels)

A prisão de ventre, também chamada de constipação intestinal, é um desconforto mais comum do que se imagina — e que pode afetar a qualidade de vida de forma significativa. Quem passa por isso sabe o quanto é frustrante lidar com a sensação de inchaço, gases e o intestino “travado” por dias.

As causas podem variar: alimentação pobre em fibras, baixa ingestão de água, sedentarismo ou até mesmo estresse e mudanças na rotina. A boa notícia é que, em grande parte dos casos, pequenas mudanças no dia a dia podem trazer um alívio considerável.

Mas vale o alerta: se as constipações forem frequentes, o ideal é buscar ajuda médica para investigar possíveis causas mais profundas. As dicas a seguir são pensadas para casos ocasionais, onde o desconforto pode ser resolvido com soluções naturais e simples.

Agora, se você quer descobrir as melhores maneiras caseiras para resolver essa situação, veja abaixo as 5 formas eficazes e naturais de aliviar a prisão de ventre:

1. Aumente a ingestão de fibras

Alimentos ricos em fibras, como frutas, legumes, verduras, grãos integrais e sementes, ajudam a estimular o trânsito intestinal e facilitam a evacuação. A dica é aumentar o consumo de forma gradual para evitar gases e desconfortos.

Tente incluir mamão, aveia, maçã com casca, brócolis, feijão e linhaça nas receitas, que isso será ótimo para o intestino.

2. Beba mais água durante o dia

As fibras só funcionam bem no organismo quando estão acompanhadas de bastante água. Manter-se hidratado é essencial para que o intestino funcione corretamente. A recomendação é beber, no mínimo, dois litros por dia.

3. Pratique atividades físicas com regularidade

O movimento do corpo estimula o funcionamento do intestino. Caminhadas leves, yoga, pilates ou qualquer exercício regular pode ajudar a aliviar a constipação de forma natural.

4. Estabeleça uma rotina intestinal

Tente ir ao banheiro no mesmo horário todos os dias, sem pressa ou distrações. Criar esse hábito ajuda o corpo a se “programar” e facilita o funcionamento regular do intestino.

5. Aposte em métodos naturais (com orientação médica)

Algumas alternativas como suco de ameixa ou o uso de Psyllium (fibra vegetal solúvel) podem auxiliar nos casos pontuais. Mas atenção: mesmo sendo naturais, o ideal é ter orientação médica antes de usar com frequência, para garantir segurança e eficácia.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades sobre signos!