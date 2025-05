Dica preciosa para o ovo frito não grudar e a gema ficar bem durinha

Essa técnica simples vai transformar de vez a maneira como você prepara seus ovos na frigideira

Pedro Ribeiro - 11 de maio de 2025

(Foto: Captura/Youtube/Canal Bruna Carvalho TV)

Quem nunca teve problemas na hora de fazer um bom ovo frito?

Você quebra o ovo na frigideira, espera ansiosamente pelo ponto certo, mas acaba com um ovo grudado, a clara espalhada e a gema mole demais.

Isso sem falar na bagunça que pode ficar na panela. Se você já passou por isso, está no lugar certo.

Vamos te mostrar uma dica simples, mas poderosa, para resolver de vez esse problema.

Antes de tudo, coloque sua frigideira no fogo e deixe que ela aqueça bem. Esse passo é essencial para garantir que o ovo frito não grude.

Com a frigideira quente, o contato do ovo com a superfície cria uma espécie de “selagem” natural, evitando que a clara se espalhe e grude.

Mas atenção: não é para queimar! É só deixar em fogo médio por alguns minutos antes de adicionar o óleo ou a manteiga.

Use um pouco de água para deixar a gema durinha

Essa é a dica preciosa: depois de quebrar o ovo na frigideira, espere a clara começar a ficar branca nas bordas.

Em seguida, jogue uma colher de sopa de água no cantinho da frigideira e tampe com uma tampa.

O vapor formado vai cozinhar a parte de cima do ovo, inclusive a gema, deixando-a firme e bem cozida. E o melhor, sem precisar virar o ovo!

A escolha da frigideira também faz diferença

Prefira frigideiras com revestimento antiaderente. Elas são ideais para o preparo do ovo frito, pois evitam que o alimento grude mesmo com pouco óleo.

Se possível, use uma espátula de silicone para ajudar a soltar o ovo com mais facilidade e não arranhar o fundo da panela.

Um pouco de gordura é fundamental

Apesar das frigideiras antiaderentes, usar um fio de óleo, azeite ou um pedacinho de manteiga ainda é importante.

Essa camada fina ajuda o ovo frito a deslizar melhor, além de garantir sabor. Espalhe bem a gordura na frigideira antes de adicionar o ovo.

