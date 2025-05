Veja o que se sabe sobre grave acidente envolvendo caminhão do Sedex e ônibus da Prefeitura de Goiânia na GO-080

Resgate das vítimas foi realizado de forma integrada entre bombeiros, Samu e a Prefeitura

Thiago Alonso - 21 de maio de 2025

Veículos se envolveram no acidente. (Foto: Reprodução)

Cerca de nove pessoas ficaram feridas após um grave acidente entre um caminhão da Sedex e um ônibus da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC), na manhã desta quarta-feira (21), na GO-080.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Nerópolis se dirigiram até o local da colisão, na saída de Goiânia, próximo ao Posto Ipiranga.

No local, a guarnição verificou que, além dos dois veículos de grande porte, uma motocicleta com dois ocupantes também se envolveu no acidente.

No total, nove pessoas — entre passageiros e ocupantes — ficaram feridas com o impacto, sendo que o resgate de todos foi realizado de forma integrada.

Quatro vítimas foram encaminhadas pelo próprio Corpo de Bombeiros para o Hospital São Carlos de Jardim (HSCJ), enquanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se responsabilizou por três e a Prefeitura por duas pessoas.

A Polícia Militar (PM) também esteve presente no local do acidente, realizando o isolamento da área, de forma a facilitar o trabalho das equipes de emergência, que estavam estabilizando e fazendo atendimentos pré-hospitalares no perímetro.

Agora, um inquérito deve ser aberto pela Polícia Civil (PC), a fim de apurar as causas do acidente, encaminhando o relatório completo às autoridades competentes.

