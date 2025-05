Aprenda a ligar a chama do fogão quando acabar o isqueiro e o fósforo

Esse truque simples, rápido e muito eficaz, usa apenas dois itens que você, provavelmente, já tem em casa

Ruan Monyel - 22 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/QuiAtivo)

Quem nunca passou pela situação de precisar acender a chama do fogão e descobrir que o isqueiro ou os fósforos acabaram bem na hora de preparar a refeição?

Pode parecer o fim da linha, mas a verdade é que existe um truque simples, rápido e muito eficaz que pode salvar o seu dia, e o melhor: usando apenas dois itens.

Estamos falando de pilhas e palha de aço, que embora pareça loucura, essa técnica, além de prática, não envolve produtos caros ou perigosos.

Na hora de acender a “boca do fogão“, mesmo que alguns modelos sejam elétricos, o uso de isqueiro ou fósforo ainda é indispensável.

Mas quando esses utensílios não estão ao alcance, é bom ter em mãos duas pilhas, sejam as tradicionais ou as famosas “pilhas palito”.

Elas são suficientes para gerar a corrente elétrica necessária para provocar uma faísca, desde que elas estejam com carga, mas não precisam ser novas.

Já a palha de aço funciona como condutor e, ao ser tocada pelas pontas das pilhas, aquece rapidamente até pegar fogo.

É essencial que seja palha de aço fina, aquelas de uso doméstico comum, bastando utilizar um pequeno pedaço do material.

Para acender a chama do fogão, encoste uma ponta da palha de aço no polo positivo de uma pilha e a outra ponta no polo negativo da segunda pilha.

Ao fechar esse circuito, a corrente elétrica vai atravessar a palha, gerando calor instantâneo e gerando fogo facilmente.

É nesse momento que você deve rapidamente aproximar a chama de um pedaço de papel, palito ou até diretamente da boca do fogão para acendê-lo.

Mas atenção, nunca realize esse processo perto de líquidos inflamáveis, cortinas ou materiais que possam pegar fogo acidentalmente.

Essa dica é ideal para situações emergenciais e deve ser usada apenas quando não houver outra opção segura disponível. Veja o vídeo:

