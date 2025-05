Essa é a maneira correta de limpar o micro-ondas para evitar que ele estrague

Certos hábitos ao limpar o micro-ondas podem danificá-lo, por isso é importante fazer a higienização da forma correta

Ruan Monyel - 22 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Diário de família)

Ele é um dos eletrodomésticos mais usados na rotina da casa, justamente por isso, limpar o micro-ondas constantemente é essencial.

O equipamento acumula respingos, gordura e resíduos com frequência e, quando não é limpo corretamente, pode acabar com mau cheiro, além da perda de desempenho.

O que muita gente não sabe é que certos hábitos comuns ao limpar o micro-ondas podem danificá-lo ao longo do tempo.

Mas existe uma forma correta e segura de higienizar o eletrodoméstico, e ela é mais simples do que parece. Ficou curioso? Leia e veja como fazer.

O erro mais frequente é higienizar o interior do micro-ondas com excesso de água, químicos agressivos ou produtos abrasivos.

O uso de esponjas ásperas, alvejantes e sabão forte pode comprometer o revestimento interno e causar danos nos componentes eletrônicos, além de deixar resíduos que contaminam os alimentos.

A forma correta de limpar o micro-ondas começa com um método simples e eficiente: a vaporização com água e limão.

Basta colocar uma tigela com água e algumas rodelas de limão dentro do aparelho, ligá-lo por cerca de 5 minutos e deixar a porta fechada por mais 2 minutos após desligar.

Assim, o vapor gerado amolece toda a sujeira acumulada e elimina odores desagradáveis, facilitando a remoção da gordura.

Depois disso, use um pano macio ou uma esponja macia levemente umedecida para limpar o micro-ondas, evitando danos ao equipamento.

Para o prato giratório, o ideal é retirá-lo e lavá-lo com detergente neutro na pia, como qualquer outro utensílio de cozinha.

Na parte externa, use um pano seco ou apenas levemente úmido com detergente para tirar poeira e marcas de dedos, evitando borrifar produtos diretamente no eletrodoméstico.

Limpar o micro-ondas da forma certa garante não só mais higiene, mas também maior durabilidade do aparelho e segurança no preparo dos alimentos.

