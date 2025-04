6 eletrodomésticos que caíram em desuso e hoje são apenas relíquias

Eles foram muito queridinhos no passado, mas hoje se tornaram peças de museu

Magno Oliver - 28 de abril de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Liquidificador a manivela)

A tecnologia e a modernidade evoluíram os eletrodomésticos a tal ponto que as pessoas que viveram no passado adorariam viver nos tempos de hoje.

Alguns eletrodomésticos evoluíram tanto, que hoje em dia se tornaram apenas peças de museu. Confira alguns:

1. Geladeira Sem o Degelo Automático

Sim, antes de ter a geladeira de compartimento alto e porta dupla moderna que você tem hoje, as coisas eram diferentes.

Nos tempos da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, as geladeiras com degelo manual eram muito populares, pois funcionavam com compressor que resfriava o interior da estrutura. Isso causava um acúmulo enorme de gelo no freezer e às vezes no refrigerador.

2. Ferro de Passar à Carvão

O ferro de passar roupa de antigamente não era vaporizado e moderno como os que você conhece hoje.

Assim, os modelos a carvão foram populares entre os séculos XVIII e início do século XX. Na estrutura, esse ferro tinha uma base para alisar os tecidos e uma abertura superior para colocar o carvão aquecido para transferir o calor.

3. Liquidificador à Manivela

Já pensou se você tivesse que fazer um suco ou bater os ingredientes de um bolo com um liquidificador sem o motor? Era essa a realidade entre os séculos XIX e início do século XX.

O liquidificador manual ficou famoso por seu funcionamento por meio de uma manivela ou alavanca que precisava que uma pessoa girasse para funcionar.

4. Fogão à Carvão

Nada de indução, acendimento elétrico ou coisas do tipo, o fogão à carvão era um utilitário muito popular em algumas décadas passadas.

Ele era bem parecido com o fogão de lenha e tinha uma chapa de metal para colocar o carvão. À medida que o fogo consumia o carvão, as panelas se aqueciam.

5. Aspirador de Pó Com Saco

Nada de filtros, suportes ou estruturas modernas para aparar a sujeira como os de hoje.

No início do século XX, o queridinho da vez era o aspirador de pó com saco portátil. O motor sugava o ar e a sujeira por meio de uma mangueira e armazenava a poeira em uma bolsa de papel. Com o passar do tempo, novos e melhores filtros substituíram a invenção.

6. Máquina de Lavar Sem Centrifugação

Barulhenta e muito popular, esse utilitário era basicamente um tanque com motor elétrico em funcionamento. Ele era capaz de mover pás no fundo para agitar as roupas. Como não existia o recurso da centrifugação, o negócio era lavar as peças e torcer tudo à mão mesmo.

