Verdade ou mentira? Descubra se ter dívidas no Serasa pode suspender sua CNH

Essa dúvida tem ganhado força nos últimos tempos, e muita gente se pergunta se é mais uma Fake News da internet ou é uma situação amparada pela Justiça

Pedro Ribeiro - 22 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Ter problemas com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é algo que preocupa qualquer pessoa que depende do veículo no dia a dia.

Mas será que estar com o nome negativado, especialmente com dívidas no Serasa, pode realmente levar à suspensão da sua carteira de motorista?

Essa dúvida tem ganhado força nos últimos tempos, e muita gente se pergunta se essa é mais uma Fake News da internet ou uma verdade amparada pela Justiça.

Verdade ou mentira? Descubra se ter dívidas no Serasa pode suspender sua CNH

Primeiramente, é importante que você saiba que a suspensão da CNH por causa de dívidas é uma possibilidade real, mas não acontece de forma automática e nem se aplica a todos os casos.

Trata-se de uma medida excepcional, que só pode ser adotada após uma análise detalhada do juiz responsável.

Essa decisão precisa ser fundamentada e é usada apenas quando outras formas de cobrança não funcionam, como bloqueio de contas bancárias, penhora de bens ou protesto.

Ou seja, é uma espécie de “último recurso” para forçar o pagamento da dívida.

O que diz a lei sobre isso?

O Código de Processo Civil permite que o juiz adote medidas coercitivas alternativas para garantir o cumprimento de obrigações.

E a suspensão da CNH se enquadra exatamente nesse cenário. Mas vale reforçar: essa prática não tem caráter punitivo, e sim coercitivo.

O objetivo é pressionar o devedor a quitar sua dívida, principalmente quando há indícios de que ele tem recursos, mas se recusa a pagar.

A ideia por trás disso é simples: como a CNH é essencial para o trabalho e a vida pessoal de muitas pessoas, sua suspensão pode motivar o devedor a buscar uma solução para a pendência financeira.

Em que situações a CNH pode ser suspensa?

A Justiça só autoriza a suspensão da CNH em casos específicos. O juiz precisa ter certeza de que:

O devedor tem condições financeiras de pagar a dívida;

Ele está agindo de má-fé, ou seja, se recusa injustificadamente a pagar;

Outras tentativas de cobrança já foram feitas e não deram resultado.

Se o devedor estiver desempregado, sem bens no nome ou realmente sem condições de pagar, a suspensão da CNH não deve ser aplicada.

Ou seja, não basta estar devendo, é preciso que fique claro que há intenção de não pagar, mesmo podendo.

É possível recorrer?

Sim, é totalmente possível recorrer caso sua CNH seja suspensa por dívidas.

A pessoa afetada pode apresentar provas de que não tem condições financeiras para quitar a dívida.

A Justiça deve respeitar sempre o direito à ampla defesa e ao contraditório, ou seja, ninguém pode ser pego de surpresa com esse tipo de medida.

Por isso, quem se encontrar nessa situação deve procurar ajuda jurídica imediatamente, reunir documentos e comprovações e apresentar sua defesa no processo.

Como evitar esse tipo de problema?

A melhor forma de evitar a suspensão da CNH por dívidas é agir preventivamente. Se você está devendo e não consegue pagar, o ideal é tentar negociar diretamente com o credor.

Muitas empresas estão dispostas a renegociar valores e prazos. Além disso, contar com apoio jurídico pode ajudar a encontrar caminhos legais para resolver a questão sem chegar ao ponto de ter sua carteira suspensa.

Organizar as finanças, buscar acordos e mostrar boa vontade para quitar os débitos são atitudes que contam positivamente e podem impedir medidas mais drásticas por parte da Justiça.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!